El jury a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en la causa por la muerte de Nora Dalmasso avanzó en su tercera audiencia en Buenos Aires, donde la querella cuestionó la falta de explicaciones por no haber solicitado una prueba de ADN clave hace 18 años.

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Durante la jornada declaró Miguel Rohrer, conocido como “Michel” y apodado “el francés”, quien había sido mencionado por Marcelo Macarrón como una figura de interés por su vínculo con la víctima, aunque el empresario negó cualquier participación en el crimen.

En tanto, la defensa propuso como testigos al ex fiscal general Gustavo Vidal Lascano, quien declarará este lunes junto a Darío Vezzaro y Pablo Jávega, este último a cargo de la causa en su etapa final.

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También prestarán testimonio Julio Rivero, fiscal de Cámara que absolvió a Marcelo Macarrón y solicitó que Nora Dalmasso sea considerada víctima de violencia de género, y la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

Por su parte, la abogada Mariángeles Mussolini, defensora de Macarrón y actual querellante, sostuvo: “Veo como que siguen sin responder. Durante el inicio de la primera audiencia pregunté por qué no tomaron el positivo”.

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En ese sentido, cuestionó que cuando se investigó al parquetista Roberto Bárzola no se haya realizado la prueba de ADN que, años después y con la causa prescripta, permitió vincularlo con el crimen. “Tomaron actitudes evasivas, discutieron y removieron cosas que no tienen nada que ver con este proceso”, afirmó.

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Y agregó que “ninguno de los tres lo habrá respondido porque no lo solicitaron en tiempo y forma que es lo que hace que estemos luchando por la no prescripción de la causa”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas