El próximo viernes 12 de septiembre a las 21 horas, el espacio teatral Cuatro Elementos (Alberti 2746) recibirá a Noelia Moncada con su espectáculo “Ramona y la romántica espera”. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial: comprar tickets.

La obra nos sumerge en el universo del tango para explorar el arquetipo de la mujer que vive en función del amor. Ramona encarna el ideal femenino de la espera incondicional, un modelo que se cruza con otras figuras del tango y que, desde una mirada contemporánea, invita a cuestionar sus resonancias actuales.

Entre la nostalgia, la ironía y la reflexión, la propuesta pone en escena un viaje íntimo y poético. Con monólogos y música en vivo, el espectáculo aborda la espera romántica como disparador de nuevas historias, atravesadas por humor, sensibilidad y crítica a los mandatos heredados.

Sobre Noelia Moncada

Con más de 25 años de trayectoria, Noelia Moncada es considerada una de las voces más destacadas del tango contemporáneo. Su carrera la llevó a escenarios de renombre mundial como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Challiot de París y el Kodak Theatre, compartiendo escena con figuras como Horacio Ferrer, Raúl Garello, Atilio Stampone, Leopoldo Federico, Néstor Marconi y Julio Bocca, entre otros.

Además de su labor como cantante, se define como una artista multipotencial, con experiencias en actuación, ventriloquía, dirección y docencia. Grabó seis discos, entre ellos “Encanto Negra”, nominado a los Premios Gardel, que explora el cruce entre tango y músicas latinoamericanas de raíz negra.

En esta oportunidad, Moncada invita al público marplatense a vivir un espectáculo que interpela, emociona y propone una nueva lectura del tango desde el presente.