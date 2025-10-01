Un hombre de 31 años fue aprehendido en la madrugada de este miércoles tras intentar robar en una ferretería ubicada en San Juan al 2100, casi esquina con avenida Colón, en la intersección de los barrios Don Bosco y Plaza Peralta Ramos.

El hecho ocurrió luego de que un llamado al 911 alertara a la policía sobre un sujeto que estaba rompiendo la vidriera del comercio. Personal de la FBA acudió de inmediato y, a pocos metros del lugar, logró interceptar al sospechoso cuando intentaba escapar y deshacerse de los elementos robados.

Entre lo incautado se encuentran un termo de aluminio blanco marca “Bremen”, una linterna de emergencia Probattery de color negro con bordó y ocho lámparas genéricas rojas.

El fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, ordenó la aprehensión del acusado, quien fue notificado de la formación de causa por “robo en grado de tentativa” y trasladado al Palacio de Tribunales.

