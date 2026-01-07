Una reunión familiar que debía ser tranquila terminó en segundos de terror en pleno centro de Mar del Plata. Un hombre armado irrumpió sin previo aviso en un departamento donde se alojaban turistas y los amenazó a punta de pistola para que bajaran el volumen, antes de retirarse sin dejar heridos.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en Gascón al 1900, cuando un sujeto ingresó por la puerta de entrada —que se encontraba sin llave— y, esgrimiendo un arma de fuego, llegó incluso a cargarla frente a las víctimas. Bajo amenazas, exigió silencio y se retiró del lugar sin provocar lesiones físicas, aunque generando un fuerte impacto emocional en la familia.

A partir de la denuncia, se inició una IPP por Amenazas Agravadas, con intervención de la UFIJE CTCS, a cargo del fiscal Paulo Cubas, y la actuación del Juzgado de Garantías N° 1, conducido por el Dr. De Marco.

En la mañana de este lunes, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda llevó adelante un allanamiento ordenado por la Justicia, que permitió secuestrar una réplica de arma de fuego, presuntamente utilizada durante el episodio.

El imputado, un hombre de 37 años, fue notificado de la formación de causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, sin que se dispusieran medidas restrictivas de su libertad.

