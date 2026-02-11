La compañía de Ballet Iñaki Urlezaga fue distinguida con el Premio Estrella de Mar 2026 en la categoría Compañía de Danza, uno de los reconocimientos más importantes de la temporada teatral marplatense. La estatuilla reafirma el lugar del prestigioso bailarín y coreógrafo en la escena artística nacional y su fuerte vínculo con el público de Mar del Plata.

En ese marco, Iñaki Urlezaga presenta su espectáculo. El reconocido bailarín dirige “Noche de Clásicos”, un espectáculo que rinde homenaje a grandes compositores del siglo XIX. Bajo su dirección artística, la gala propone un recorrido por obras con música de Georges Bizet, Giuseppe Verdi y Piotr Ilich Tchaikovsky, pilares fundamentales del repertorio clásico.

La función se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero a las 21:00 en el Teatro Tronador BNA, uno de los escenarios emblemáticos de la ciudad. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro (Santiago del Estero 1746) y a través de Ticketek.

La velada promete una puesta de excelencia, emoción y tradición, con un programa pensado para disfrutar lo mejor del ballet.

