Los Milrayitas vuelven al ruedo en la ruta. Visitarán a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, desde las 21.30, por la Liga Nacional. El récord del equipo de Leo Costa ostenta siete triunfos y cuatro derrotas, aunque la última caída terminó con la racha de victorias consecutivas (fueron seis).

Quilmes, por su parte, dejó su invicto en la Liga Argentina al caer en Colón contra La Unión, y cerrará su gira por Entre Ríos hoy versus Central Entrerriano, en Gualeguaychú. El cotejo empieza a las 21.30.

Por último, Unión, completará las visitas marplatenses pero empezará primero. Juega a partir de las 21 en Bahía Blanca, la capital del básquetbol. El duelo con Villa Mitre enfrentará a los colistas de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, donde el Quincho busca su primer éxito fuera de casa.

