La publicación en redes sociales, por parte del intendente Guillermo Montenegro, de un nuevo video en el que se muestra el accionar de la Patrulla Municipal contra los denominados “trapitos” profundizó la polémica generada acerca de la manera en que el jefe comunal celebra el accionar de la fuerza de seguridad: en las imágenes se puede ver que a la agresión de una estas personas, los agentes responden con golpes. Desde la Secretaría de Seguridad local, su titular Rodrigo Gonçalves, quiso desalentar cuestionamientos al asegurar que “no vamos detrás de todos los cuidacoches, vamos detrás de los que son violentos”.

Sin dudas se trata de uno de los temas del verano y es una bandera elegida por la Municipalidad. En las últimas horas, se conoció también la disconformidad de parte de empresarios y trabajadores del sector gastronómico y hotelero, respecto de situaciones de violencia que se dan en las calles y que están protagonizadas por cuicacoches.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Gonçalves se refirió a esta actividad y señaló que “están ejerciendo presión, coercitividad. Una regla universal del derecho dice que ‘mis derechos llegan hasta donde llegan los tuyos’. Y estas personas si no me dejan estacionar, si me ponen un precio fijo para estacionar en un lugar donde no deberían hacerlo, ni fijo ni no fijo, están generando una contravención porque no te pueden cobrar por estacionar en un espacio público”.

Cuando se dice basta, es basta. Andá a boquear a la autoridad en otro país… Terminás preso o abatido. pic.twitter.com/jTEXzUYO3X — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 21, 2025

Y tras recordar que “lo que tiene que ver con los cuidacoches no está reglado”, destacó que “tampoco se puede decir que nosotros vamos detrás de todos los cuidacoches, vamos detrás de los que son violentos. Son violentos con la gente, con el turista y con el vecino”.

Con relación a este caso que se conoció por un video difundido por Montenegro, el funcionario relató que se trata de una persona a la que ya habían corrido de otro lugar, sobre la que había denuncias y que precisamente ese mismo día “había increpado a una mujer y no la había dejado estacionar”.

Sobre lo que se difundió públicamente, Gonçalves comentó que “esta persona se puso violenta con los de la patrulla, los increpa, los escupe, los corre del lugar y en ese abordaje rápido se ve lo que se ve en el video. Quienes proponen la violencia en este y en todos los casos siempre son estas personas”.

Puede interesarte

Y profundizó: “En el video si uno lo lee desde el golpe del agente, que si lo estaban agarrando que si no, se da en la dinámica y en el fervor de una situación de violencia que empieza por esta persona”.

Acerca de la polémica generada, el funcionario resaltó que “cuando hablamos de situación de calle no vamos sobre la vulnerabilidad socioeconómica de nadie, porque para eso está Desarrollo Social y se les da asistencia. Cuando hablamos de cuidacoches, que es una actividad que no está regulada, no se aborda a nadie que previamente no haya sido denunciado a través de WhatsApp, porque alguna contravención están generando”.

“Cuando se abordan este tipo de personas que son delincuentes, que son agresivos, lo que se hace es informales que no pueden estar en este lugar por diferentes cuestiones que tienen que ver con lo contravencional. Que es lo que le cabe al Estado municipal. Y generalmente lo que encontramos es violencia, que se puede ver en este y en otros videos”, remarcó.

Puede interesarte

Sobre la posibilidad de que los agentes hayan cometido excesos, Gonçalves señaló que “todo el tiempo estamos viendo el tema de las cuestiones que tienen que ver con el exceso, entender y saber cómo hay que abordarlos. Entender que nos estamos enfrentando a una condición muy difícil para el Estado. Hay personas que tienen adversidades socioeconómicas, consumos problemáticos, que se encuentran en situación de calle, que muchas veces no quieren ser atendidas. Y hay un montón de delincuentes que como ven una mirada contemplativa de gran parte de la sociedad, se disfrazan y se camuflan y a la noche nos rompen una vidriera para robar una prenda, roban a alguien en estado de vulnerabilidad, cometen abusos sexuales como ha pasado. Me parece que es eso lo que estamos abordando”.

Con relación a la actividad de los cuidacoches, el secretario de Seguridad recordó que en la ciudad no está regulada y que “por lo tanto todo lo que no está prohibido está permitido. Pero nosotros no vamos sobre personas que entienden que pueden ejercer algún tipo de cuidado a voluntad con un diálogo razonable a los tiempos que corren. Y esas personas no tienen padecimientos, las que entienden cómo es la vida en sociedad”.

“Acá hay un número de WhatsApp donde la gente denuncia. Esto no es que se nos ocurre ir a buscar gente -comentó Gonçalves y agregó- La gente denuncia a través de una herramienta que dio la Municipalidad. El abordaje policial y de la Justicia ordinaria tiene que ver con las tipificaciones delictuales, y lo que tiene que ver con lo contravencional tiene que ver con el Estado municipal”.

Puede interesarte

Por último, el funcionario señaló indicó que “una persona que está ocupando un espacio público de libre estacionamiento y pone un balde y les dice a todos que no pueden estacionar ahí, está utilizando la anarquía social, la presión, la coercitividad y la violencia. Una persona que lava un auto en vía pública está generando una contravención”.