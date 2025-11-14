No pudo en los penales: Argentina, afuera del Mundial
La Sub 17, con el marplatense De Martis, cayó ante México en los dieciseisavos de final.
Un partido que parecía controlado porque el dominio del balón, la posesión y la ventaja en el marcador eran para la Argentina en el primer tiempo. Pero en el inicio del segundo, México empató el partido y el panorama empezó a complicarse.
Ya con el marplatense Thomás De Martis en el banco, luego de arrancar de titular y salir sustituido, el cuadro azteca dio vuelta el encuentro y puso contra las cuerdas a la Albiceleste. Sobre el final de los 90 minutos de juego, Argentina llegó al empate 2 a 2 y pudo estirar la llave a los penales.
Sin embargo, en la definición no fallaron los mexicanos y aseguraron la clasificación. Cinco convertido en igual cantidad de intentos, expusieron el error en el primer penal ejecutado por Argentina y terminó con la ilusión de la Selección Sub 17.
