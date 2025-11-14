Un partido que parecía controlado porque el dominio del balón, la posesión y la ventaja en el marcador eran para la Argentina en el primer tiempo. Pero en el inicio del segundo, México empató el partido y el panorama empezó a complicarse.

Ya con el marplatense Thomás De Martis en el banco, luego de arrancar de titular y salir sustituido, el cuadro azteca dio vuelta el encuentro y puso contra las cuerdas a la Albiceleste. Sobre el final de los 90 minutos de juego, Argentina llegó al empate 2 a 2 y pudo estirar la llave a los penales.

Sin embargo, en la definición no fallaron los mexicanos y aseguraron la clasificación. Cinco convertido en igual cantidad de intentos, expusieron el error en el primer penal ejecutado por Argentina y terminó con la ilusión de la Selección Sub 17.

