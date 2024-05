A raíz de la aprobación en el Concejo Deliberante de la Rendición de Cuentas de la Administración Central, Emvial, Emsur, EmturyC y Osse, el concejal oficialista Agustín Neme y la opositora Verónica Lagos dieron un contradictorio resumen de lo expuesto en la Cuarta Sesión Pública Ordinaria que se desarrolló esta mañana. Mientras un lado se puso el acento en que fue “el Municipio que menos actualizó sus tasas en toda la Provincia”, por el otro advirtieron que “no parece que estén cuidando los fondos”.

Los expedientes fueron aprobados con los 13 votos que suman los bloques de Juntos por el Cambio (Vamos Juntos, UCR y Coalición Cívica), en tanto que la oposición votó en contra, con algunas salvedades. Por ejemplo: Acción Marplatense votó en contra de la rendición de la Administración Central y se abstuvo en las restantes. Por su parte, La Libertad Avanza se abstuvo con Osse, EmturyC y Emvial, mientras que votó en contra en los otros tres. Y Unión por la Patria junto al Frente Renovador se abstuvieron con Osse y votaron en contra en los restantes.

Frente a las críticas de la oposición, el concejal Agustín Neme le manifestó a este medio: “El 2023 fue un año complejo, con una inflación histórica, precios en aumento permanente y mucha incertidumbre. Hubo una discriminación permanente por parte del Gobierno nacional anterior y el que continúa en la Provincia, sólo por el hecho de no ser de su color político. Frente a esto y otras cuestiones, tratamos de dar lo mejor, de ser responsables y gestionar los recursos de la mejor forma”.

Aunque subrayó que podrían haber actualizado las tasas al igual que la inflación, lo les habría permitido “hacer más cosas”, consideró que “no era justo” y en tanto decidieron “ser el Municipio que menos actualizó sus tasas en toda la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, el presidente del bloque oficialista mencionó que “el kirchnerismo prometió obras que nunca llegaron y disminuyeron los recursos que nos correspondían”, y sin embargo continúan “defendiendo a los marplatenses y batanenses”. Y destacó: “Logramos muchas cosas y sabemos que también falta mucho por hacer. Siempre con humildad, trabajo y diciéndole la verdad a los vecinos”.

En paralelo, como referente de UxP, Verónica Lagos le dijo a El Marplatense que observan “un déficit que alcanza los 10 mil millones si se tiene en cuenta la totalidad de la administración central y los entes”. Y a pesar de que señaló que no se desentienden del momento económico y financiero del año anterior, aclaró que cuestionan "la elección de las prioridades sobre en qué se gasta”.

“Discutimos que se cuiden los recursos, vemos que no lo están haciendo y tampoco se generan vías alternativas de búsqueda funtes de financiamiento propias. Es decir, está sujeto por lo que recauda el Municipio y los fondos que Nación y Provincia le giran. No hay creatividad a la hora de buscar otro tipo de fuente de financiamiento”, sostuvo.

Por el lado del déficit, la edil consideró que “hay varias contradicciones”, dentro de las que mencionó que “veníamos de un intendente que mandaba a sus funcionarios hasta con Power Point y había plazos fijos”, mientras que ahora “no solo que ninguno vino a dar la cara, sino que no parece que estén cuidando los fondos del Municipio”.

En esa línea, lanzó: “Hay mucho gasto en publicidad, la ciudad está sucia, le falta mantenimiento, hay obras que no se hacen, las políticas de seguridad no se llevan adelante y uno ve que el intendente se pasea por canales de televisión, ¿y eso cuánto dinero nos cuesta? Hicimos observaciones acerca de que ceden espacios gratuitos para eventos privados y que ahí no solamente se deja de recaudar, sino que incurre en gastos; paga horas extras o electricidad”.

En conclusión, Lagos aseguró que “se dice una cosa y a la hora de revisar los números, la información que nos llega es de una muy baja calidad”. Y apreció que “no es sólo una mirada del bloque”, ya que también “han sido cuestionadas por el Honorable Tribunal de Cuentas”, y recordó que funcionarios del EMSUR fueron sancionados en 2023 por incumplir la Ley Orgánica de las Municipalidades.