El Concejo aprobó la rendición de cuentas de la administración central y entes descentralizados
Fue durante una sesión especial desarrollada este mediodía. Los expedientes incluyeron compensaciones presupuestarias del ejercicio 2025.
Fue durante una sesión especial desarrollada este mediodía. Los expedientes incluyeron compensaciones presupuestarias del ejercicio 2025.
El concejal oficialista, Agustín Neme, celebró la aprobación en el Concejo. Y sobre el rechazo de Acción Marplatense, Unión por la Patria y el Frente Renovador aseguró: “No me sorprende”.
Mientras el concejal oficialista Agustín Neme destacó que no se hayan actualizado las tasas, la opositora Verónica Lagos criticó "la elección de las prioridades sobre en qué se gasta”.
El Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense publicó los fallos para aprobar las rendiciones de cuentas. General Pueyrredon también forma parte de ese selecto grupo.
Fue por mayoría este jueves en el marco de una sesión especial del HCD. Hubo duros cuestionamientos de la oposición.