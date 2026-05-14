El Concejo Deliberante aprobó hoy por mayoría las rendiciones de cuentas y compensaciones de partidas correspondientes al Ejercicio 2025 de la administración central, entes descentralizados y Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE).

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Durante la jornada se trataron cinco puntos vinculados a la aprobación de las rendiciones de cuentas de la Administración Central, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y OSSE.

A su vez, se avanzó con las ordenanzas de compensación de partidas presupuestarias con excesos registrados en la ejecución del gasto. Los expedientes fueron aprobados por mayoría, dando aval al cierre del ejercicio financiero 2025 de las distintas áreas y organismos municipales.

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La sesión fue presidida por el titular del cuerpo, Emiliano Recalt, acompañado por el secretario Franco Luchina.

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