Franco Colapinto atraviesa días decisivos en la Fórmula 1: el piloto de Alpine aún no tiene asegurado un lugar en la parrilla para 2026 y, mientras pelea por su futuro en la categoría, también busca sumar puntos en el Gran Premio de Singapur, un circuito urbano al que se le agrega la dificultad de extremas temperaturas y humedad dentro del monoplaza.

Desde el comienzo de la temporada, el Alpine A525 mostró fallas que impiden obtener un buen puntaje en la tabla, y en la previa al GP nocturno, Colapinto se refirió a cómo lo afecta en un circuito con las características de Marina Bay: “El coche es impredecible y nos complica entender qué va a hacer en cada momento y en cada situación. En los circuitos urbanos no hay margen de error, así que siempre es más difícil en una pista con muros”.

La exigencia en la competencia es máxima y el piloto pilarense fue incorporado al equipo sin el kilometraje de pruebas que sí tuvieron otros competidores. Ese escenario lo obligó a acelerar su adaptación, y aunque reconoce que al principio le costó, también asegura que en las últimas fechas hubo progresos. “Tuve algunas dificultades con el auto desde el principio. No es nada nuevo, pero me fui adaptando mejor en las últimas carreras desde Budapest”, expresó.

“Esas últimas cuatro carreras han sido buenas en términos de rendimiento y de mi ritmo. Descubrí cosas nuevas con la puesta a punto. El equipo estuvo trabajando muy duro para tratar de extraer más del auto”, explicó Colapinto en la previa del GP de Singapur.

Para cerrar la ronda de prensa de pilotos previo a la jornada de fin de semana, el argentino no escondió su frustración, pero al mismo tiempo mostró su confianza y expresó: “Estamos teniendo dificultades, no es donde queremos estar y el paquete no es lo que esperábamos. Estamos empujando muy fuerte para entender qué podemos mejorar”.

Singapur es una de las carreras más exigentes del calendario, tanto por las altas temperaturas como por la humedad sofocante del circuito urbano de Marina Bay. Consciente de ese desafío, reveló detalles de su preparación especial para llegar en las mejores condiciones posibles, que incluyó entrenamientos intensos y una adaptación progresiva al calor, clave para resistir las más de dos horas de carrera.

"El año pasado experimenté por primera vez ese desafío físico único, así que este año he dedicado tiempo a entrenar con calor para prepararme para las condiciones extremas“, expresó en declaraciones de la escudería.

Más alla del desafio que propone el clima, también declaró que “el circuito en sí es muy divertido de conducir", al considerar que “es rápido, con muchas combinaciones de curvas técnicas y, por lo general, la carrera es bastante buena”. Y por último, recordó a modo de chiste cómo le fue al comienzo de la competencia: "El año pasado tuve un comienzo interesante en la primera curva, ¡frenando muy tarde!“.

Agenda del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06:30 a 07:30

Prácticas Libres 2: 10:00 a 11:00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06:30 a 07:30

Clasificación: 10:00 a 11:00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09:00



Fuente: TN