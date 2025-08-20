Dos hombres de 33 y 31 años fueron detenidos en la madrugada de este jueves en Mar del Plata, acusados de intentar robar en un comercio de ropa femenina ubicado en el centro de la ciudad.

Ads

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre la rotura de la vidriera del local “Gitana”, en Rivadavia al 2800. Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se aportaron las características de los sospechosos y la dirección de fuga hacia la peatonal.

Con un operativo cerrojo en el que intervinieron el Comando de Patrullas y personal de Prefectura Naval Argentina, los efectivos lograron la aprehensión de uno de los imputados en Santiago y San Martín, mientras que el segundo fue capturado en Corrientes y avenida Luro. En este último punto, los policías secuestraron una bolsa negra con las prendas robadas, que había sido descartada sobre un puesto de diarios en Luro y Santiago del Estero.

Ads

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien ordenó su notificación por el delito de robo en tentativa y el traslado a sede judicial.

Puede interesarte

Ads