Se disputó esta tarde la sexta fecha del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” donde todos los equipos que estuvieron en la parte de alta de ambas zonas, terminaron imponiendose para que nada cambie.

En la Zona 1, Quilmes tenía que disputar el Interzonal para tratar de sostenerse en lo más alto. En condición de visitante el “cervecero” superó por 2 a 1 a Nación para mantener la ventaja de dos puntos respecto de Alvarado que es su inmediato perseguidor. El equipo de Osvaldo Nartallo también fue contundente ante Al Ver Verás en su Villa Deportiva y le ganó por 4 a 1. Talleres sigue atravesando un buen momento en el torneo y, luego de superar a Racing por 2-0 quedó en soledad ocupando el tercer puesto ante el empate de San José y la derrota de Independiente frente a Círculo Deportivo.

En la Zona 2, en tanto, Once Unidos y Deportivo Norte obtuvieron sendas victorias y siguen arriba. El equipo de Parque Luro protagonizó la goleada de la fecha superando al último, Almagro Florida por un contundente 8-0, mientras que los de La Perla se impusieron por 2-1 ante Chapadmalal. Detrás de ambos, a 3 puntos, ahora quedaron Kimberley y Banfield. El “Dragón” se impuso por 2-1 en un duelo difícil ante River como visitantes y el “Taladro”, goleó 4-1 a Libertad.

RESULTADOS - Zona 1

Alvarado vs. Al Ver Verás 4-1

Atl. Mar del Plata vs. Gral. Urquiza 2-1

Círculo Deportivo vs. Independiente 1-0

San Lorenzo vs. San José 1-1

Racing vs. Talleres 0-2

Peñarol vs. San Isidro 3-1

POSICIONES - Zona 1

1° Quilmes 18 ptos.

2° Alvarado 16 ptos.

3° Talleres 15 ptos.

4° San José 13 ptos.

5° Independiente 12 ptos.

6° General Urquiza 11 ptos.

7° Círculo Deportivo 11 ptos.

8° Atlético Mar del Plata 11 ptos.

9° Peñarol 8 ptos.

10° San Lorenzo 6 ptos.

11° San Isidro 4 ptos.

12° Al Ver Verás 3 ptos.

13° Racing 2 ptos.

Interzonal - Nación vs. Quilmes 1-2

Resultados - Zona 2

Boca vs. El Cañón 0-1

Argentinos del Sud vs. Cadetes 1-0

River vs. Kimberley 1-2

Banfield vs. Libertad 4-1

Deportivo Norte vs. Chapadmalal 2-1

Once Unidos vs. Almagro Florida 8-0

POSICIONES - Zona 2

1° Once Unidos 16 ptos.

2° Deportivo Norte 16 ptos.

3° Kimberley 13 ptos.

4° Banfield 13 ptos.

5° Nación 12 ptos.

6° River 10 ptos.

7° El Cañón 10 ptos.

8° Libertad 9 ptos.

9° Argentinos del Sud 8 ptos.

10° Chapadmalal 5 ptos.

11° Boca 4 ptos.

12° Cadetes 4 ptos.

13° Almagro Florida 2 ptos.