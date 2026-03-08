Muerte en invierno, un thriller protagonizado por Emma Thompson en un registro poco habitual dentro de su carrera, llegó esta semana a los cines de Mar del Plata. La película dirigida por Brian Kirk se inscribe dentro de una noble tradición de policiales norteamericanos ambientados en parajes nevados, que generan una seducción particular en el espectador: climas ominosos, un frío que cala en los huesos y unos movimientos parsimoniosos que le permiten al policial indagar en aspectos psicológicos de sus personajes mientras los muertos se van acumulando. Rojo sobre blanco, sangre sobre nieve, una combinación que en el cine queda perfecta, como se puede ver en las películas que recomendamos a continuación.

Fargo (1996) dirigida por Joel Coen, con Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi.

-La película de los hermanos Coen es icónica en lo que respecta al tratamiento visual del policial nevado. La historia es la de una patético vendedor de autos que orquesta el secuestro de su esposa para cobrarle el rescate a su malvado suegro pero, como no podía ser de otra manera, todo lo que puede salir mal sale aún peor. Si bien a los Coen les gusta por momentos maltratar a sus personajes, Fargo es una película que se balacea entre el cinismo molesto de sus autores y los elementos visuales y narrativos que resultan fascinantes. Y, claro, las actuaciones de todos, empezando por McDormand como esa increíble policía embarazada.

Un plan simple (1998) dirigida por Sam Raimi, con Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda.

-Saliéndose por un momento del terror y el fantástico, Sam Raimi dirigió este gran film que quedó un poco sepultado por la fama de Fargo. Otro policial centrado en dilemas éticos, aquí dos hermanos que encuentran un botín millonario que cayó de una avioneta accidentada y la lucha entre el hermano correcto y el hermano marginal por ver qué hacer con ese dinero. Raimi construye con maestría el policial y va tensionando lentamente todas las cuerdas, con unos toques violentos tan elegantes como tremendos. Y Paxton está totalmente odiable y el pobre Thornton está súper querible en ese rol de hermano problemático. Una joya un tanto perdida dentro de la filmografía de Raimi.

Viento salvaje (2017) dirigida por Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Julia Jones.

-Sheridan era más conocido por los guiones de Sicario y la excelente Sin nada que perder, y este policial nevado lo reveló -además- como un gran director. Con el protagónico de dos Marvel como Renner y Olsen, cuenta con gran pulso y sentido de la tensión la historia de un cazador de coyotes traumatizado por la muerte de su hija y una agente del FBI que se reúnen para investigar un crimen ocurrido en una reserva indígena. Se trata de un policial sólido que utiliza los códigos del western y el choque cultural para explorar la violencia institucionalizada y el duelo en un entorno natural hostil y desolador.

Venganza bajo cero (2019) dirigida por Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum.

-Cuando alguien insiste con la idea de que Liam Neeson hizo una sola película con variantes desde Búsqueda implacable para acá, me gusta recomendarle este policial delirante en el que un conductor de un quitanieves busca venganza por la muerte de su hijo, mientras queda en medio de una lucha de narcotraficantes con una serie de personajes estrafalarios y una violencia caricaturesca que se vuelve más y más increíble. La película subvierte las expectativas del cine de acción de Liam Neeson, transformándose en una comedia negra con aires a los Coen.

El líder (2011) dirigida por Joe Carnahan, con Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney.

-Y si hablamos de Neeson, qué mejor que recomendar esta, que es posiblemente una de sus mejores películas desde que se convirtió en héroe de acción. El film sigue a un grupo de trabajadores del petróleo que, tras un accidente aéreo, quedan perdidos en la tundra subártica. Carnahan maneja con sabiduría el drama entre los personajes, mientras de fondo se va construyendo una suerte de película de monstruos, con un lobo que va asesinado uno a uno a los personajes. El líder es un thriller áspero y existencialista que usa la supervivencia ante una amenaza salvaje para explorar lo humano.