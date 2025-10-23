El automovilismo argentino suma un nuevo hito: Nicolás Varrone fue confirmado como piloto de Van Amersfoort Racing (VAR) para la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2, la antesala directa de la Fórmula 1. El equipo neerlandés anunció oficialmente su incorporación y destacó la trayectoria del joven de 23 años, campeón de las 24 Horas de Le Mans 2023 en la categoría LMGTE Am, como una de las piezas clave para su nuevo proyecto.

Varrone inició su carrera en autos de fórmula en 2016, en la Fórmula Renault 2.0 Argentina. Dos años después decidió continuar su desarrollo en Europa y la apuesta rindió frutos: en 2018 se consagró campeón del V de V Challenge Monoplace, con 546 puntos, 13 pole positions, seis victorias y 11 podios.

Luego participó en la British F3 y en la Le Mans Cup, donde acumuló la experiencia necesaria para adentrarse en el mundo del endurance. En 2021 alcanzó el tercer puesto en el campeonato de la Le Mans Cup en la clase LMP3, con tres podios. En 2022 debutó en las 24 Horas de Le Mans y en la European Le Mans Series, además de correr la Asian Le Mans Series, donde terminó quinto con cuatro vueltas rápidas y un podio.

El salto definitivo llegó en 2023: en enero ganó las 24 Horas de Daytona en LMP3, y poco después firmó con el FIA World Endurance Championship (WEC). Esa temporada fue la más exitosa de su carrera: ganó las 24 Horas de Le Mans junto a Nicky Catsburg y Ben Keating y se consagró campeón del WEC en la categoría LMGTE Am.

Su brillante desempeño le valió el ascenso a la categoría Gold de la FIA en 2024, y ese mismo año Cadillac lo invitó a participar en el test de rookies del WEC en Bahréin.

Entre 2022 y 2025, Varrone también compitió en el IMSA SportsCar Championship, donde participó en las divisiones LMP3, LMP2 y GTP, y volvió a subir a lo más alto del podio en Le Mans, esta vez en su debut en la subcategoría LMP2-Pro-Am con AF Corse. Además, regresó a la European Le Mans Series en 2024 y al WEC en 2025, consolidando un perfil versátil y ganador.

Brad Joyce, director de Van Amersfoort Racing, expresó su entusiasmo: “Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Nico para nuestra campaña 2026 de Fórmula 2. Su experiencia y sus logros en el automovilismo de resistencia hablan por sí solos. Sabemos que será un desafío adaptarse a la F2, pero por su talento y comprensión técnica confiamos en que lo hará rápidamente. Su llegada aportará un gran valor al equipo.”

Por su parte, Varrone se mostró emocionado por el salto en su carrera: “Estoy súper feliz de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No veo la hora de subirme al auto y empezar a trabajar con ellos. Agradecido con todos los que creyeron en mí durante estos años.”

Antes del inicio del campeonato, Varrone participará en los tests de postemporada en Abu Dhabi. La temporada 2026 de la Fórmula 2 comenzará del 6 al 8 de marzo en Melbourne y contará con 14 fechas y 28 carreras. Entre las novedades figura la inclusión del Gran Premio de Madrid, donde la categoría correrá por primera vez.

La F2, semillero directo de la Fórmula 1, compartirá calendario con la máxima categoría y con la Fórmula 3, concluyendo su temporada en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre.

Con este paso, Nicolás Varrone se convierte en el primer argentino en competir de forma estable en Fórmula 2 desde la era moderna del campeonato, y sueña con acercarse un poco más al gran objetivo: la Fórmula 1.