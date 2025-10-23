Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 en la próxima temporada
El piloto argentino de 23 años correrá para la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR) en 2026.
El piloto argentino de 23 años correrá para la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR) en 2026.
El piloto argentino no tuvo una buena jornada en la previa del Gran Premio de Arabia Saudita, por la Fórmula 2.
El joven de 22 años impactó contra los neumáticos de contención, quedó atravesado sobre la pista y fue embestido por el ecuatoriano Juan Manuel Correa.