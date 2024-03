El jugador de Aldosivi habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de su estreno con la casaca del “Tiburón” en la derrota frente a Atlético Rafaela: “eso nos deja tranquilos”. Escuchá la nota.

Por Rodrigo Divito

Aldosivi hizo su estreno dentro de la Primera Nacional con una derrota en casa ante Atlético Rafaela por 1-0. El equipo todavía está en formación y eso quedó en evidencia a lo largo del partido aunque tuvo buenos momentos donde pudo desarrollar un juego dinámico y más acorde a lo que pretende Yllana.

Nicolás Laméndola llevaba pocos días en Mar del Plata pero tuvo la confianza del DT para ser titular y terminó cumpliendo con una buena actuación. El jugador que llegó desde Atlético Tucumán señaló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) que “estoy muy contento de jugar pero triste por el resultado. Primero me habló Andrés Yllana, me estuvo hablando durante un mes. Pregunté a compañeros como Fede Bravo para conocer un poco más por dentro el club y me dieron referencias increíbles y es un lindo momento estar acá.”

El “Decano” de Tucumán no quería que se fuera, pero la decisión del mediocampista ofensivo fue clave: “tuve que hablar yo porque me querían utilizar. Quería salir de la provincia, había tenido un campeonato bastante regular estando fuera de casa. Además, este club es enorme. Llegué el viernes y Andrés me dio la confianza de poder jugar. Adaptarse es fácil pero nos estamos conociendo. Esto llevará unos partidos pero el club exige triunfos. Es un plantel joven donde te adaptas rápido”.

Pudo hacer varias jugadas muy interesantes sobre todo en el primer tiempo cuando Aldosivi tuvo el dominio del balón y buscó el arco rival: “mientras ayude al equipo bienvenido sea, tener esos momentos es gracias al equipo. Nosotros llegamos recién, hay muchos que llegaron hace una semana, tratamos de tomar lo que nos dicen, no nos conocemos entre nosotros y ojalá la idea se plantee lo más rápido posible. El primer tiempo fue distinto al segundo porque nos encontramos con un gol rápido, el primer tiempo creo que le debe haber gustado a la gente porque fuimos con todo”.

El sacrificio que mostraron tanto Laméndola como Colazo fue importante para seguir a los laterales que se proyectaban, pero el ex Atlético Rafaela destacó a sus compañeros para que eso sea efectivo: “eso te lo da el equipo, tenemos los dos cinco que nos dan la cobertura cuando nosotros pasamos, los laterales pasan como loco, los dos nueves que te pelean todo. Es un conjunto de cosas, si uno está con el otro, vamos a estar bien y conocernos más rápido”.

Por último, se refirió al arbitraje y fue crítico del trabajo de Monsón Brizuela: “también estás condicionado por el árbitro que sacó muchas amarillas en nuestro lado. Hubo un penal en la última del partido, varios offside que no te respondían que cobraban. Demostramos que con poco tiempo podemos hacer grandes cosas y eso nos deja tranquilos”.