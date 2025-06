El pasado sábado, Nicolás Ábalos dio uno de los batacazos de la velada de boxeo que se desarrolló en la Federación Argentina de Boxeo (FAB) al ganarle por puntos al invicto Tiago González de apenas 20 años y con una prometedora carrera en formación.

“El Cóndor” habló de esta muy buena presentación con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y señaló que “teníamos enfrente un rival muy duro, muy fuerte, con cinco peleas, tres ganadas por nocaut pero estuvimos claros, concentrados en lo que teníamos que hacer, en el trabajo, y salió todo a la perfección”.

Su tarea fue muy superior a la de su rival, algo que era difícil de anticipar teniendo en cuenta la inactividad de la que venía el marplatense: “No estoy sorprendido porque venimos trabajando muy duro la parte física con Gonzalo Gadea en el Once Unidos, venimos trabajando desde enero, mi última pelea había sido en noviembre que había perdido por puntos en General Alvear y en diciembre tuve una lesión en el nervio ciático. Estuve parado un mes en diciembre y me recuperé bien. En enero arrancamos con todo. La verdad que para nada sorprendidos, estábamos más que listos y encima se nos habían caído varias peleas en el medio, así que nosotros igual seguimos preparándonos”.

Hubo un desgaste que duró los seis rounds de la pelea que fue el psicológico porque su buen trabajo de piernas y su cintura lo hicieron fallar mucho a González: “Tenía que trabajarlo en la parte psicológica, hacerlo raro. No hay nada más duro, más feo, más frustrante para un boxeador y más para un noqueador que no poder golpear, golpear al aire o errar tu envío. Creo que el golpe que más duele es el que no podés pegar”.

Por primera vez en su carrera, además, peleó a seis rounds, algo que tampoco sintió en lo más mínimo ya que no tuvo rounds de “descanso” ante el ritmo que le intentaba aplicar su rival: “Me sentí perfecto, no me afectó para nada el cansancio. Tenía enfrente un rival mucho más joven que yo, con 20 años, que estaba también muy bien entrenado, iba para adelante y eso también te cansa, pero la verdad que pudimos cambiar bien el aire y fuimos de menor a mayor. En un momento perdí la cuenta de cuantos rounds iba pero estaba para seguir si la pelea era a 8 o a 10 rounds”.

Fue un fallo extraño porque a pesar de la notoria superioridad que mostró Ábalos, uno de los jueces le dio ganada la pelea por dos rounds a Tiago González, pero ya no se podía revertir el resultado: “El circo estaba todo armado para el pibe. Venía como favorito de la promotora, le estaban armando la carrera y se llevaron un chasco bárbaro porque pensaban que me iban a noquear, que me iban a ganar. Se impuso mi estilo de pelea y mi plan de pelea. Lo peleé en mi terreno”.

La victoria obtenida el sábado le abre un panorama interesante a futuro donde intentará tener un 2025 con más actividad teniendo en cuenta que fue la primera pelea del año: “Aspiramos a tener más continuidad, tratar de cada a dos meses de meter una pelea en categoría mosca y también podemos dar mini mosca. Queremos tener peleas buenas, o sea, enfrentarnos a los mejores en la categoría. Esta pelea nos clasificó en el cuarto puesto del Ranking Argentino. Aspiramos a tener peleas buenas y pelear con los mejores porque la idea es estar lo más preparado posible para salir a pelear al exterior, para ir a ganar. No queremos una carrera mediocre, una carrera de mentira", dijo contundentemente “El Cóndor”.