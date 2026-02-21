La cantante rosarina Nicki Nicole protagonizó un espectáculo sinfónico en el histórico Teatro Colón de Buenos Aires, fusionando su música urbana con arreglos orquestales en un evento inédito para ese escenario.

Ads

Con una orquesta de más de 70 músicos bajo la batuta de Nicolás Sorín, la artista adaptó gran parte de su repertorio para reinterpretarlo con cuerdas, vientos y coros, expandiendo el sonido de sus canciones sin perder su estilo propio.

El repertorio incluyó más de 20 temas, entre ellos clásicos como “Wapo Traketero” y “Colocao”, y contó con la participación de invitados especiales como Milo J, Cazzu y Jorge Drexler, con quienes cantó en versiones renovadas de varios de sus temas.

Ads

Este show marcó un hito en su carrera y en la escena urbana argentina, ya que se convirtió en la primera artista de su generación del género urbano en encabezar un recital sinfónico completo en el emblemático teatro.

La presentación se realizó después de ser reprogramada por un paro general y fue recibida con entusiasmo por el público y la crítica, que destacaron la originalidad del formato y la emotividad del espectáculo.

Ads

Además, la artista, de 25 años, atraviesa un momento importante en su carrera, con su álbum NAIKI nominado a premios internacionales, lo que refleja su creciente proyección más allá de las fronteras nacionales.

