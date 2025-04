"New Sensation", la banda tributo a INXS, reconocida por su fidelidad a la esencia de los icónicos australianos, regresa a Mar del Plata con un show que promete ser inolvidable. Ellos ofrecen una experiencia única, celebran el legado musical de una de las bandas más icónicas del pop rock y viven en cada una de sus presentaciones la energía INXS en su máxima expresión.

En el marco del "Live x Tour 2025", "New Sensation" despliega un show completamente en vivo con un repertorio lleno de clásicos que definieron una era en el pop rock. No faltarán singles como; Need You Tonight, Never Tear Us Apart, Original Sin, Suicide Blonde, Mystify, By My Side, Disappear y muchos más.

Ellos no se limitan a interpretar solo las canciones; van más allá, recrean la atmósfera mágica que INXS ofreció en el apogeo de su carrera. Desde el vestuario hasta los instrumentos originales, cada detalle está diseñado para honrar el legado de la banda. La icónica chaqueta de vinilo, las botas militares, los chupines de rayas y el inolvidable look de Michael Hutchence cobran vida en escena gracias a Luciano Giri, quien lidera el espectáculo con una interpretación poderosa y emotiva.

New Sensation son:

Luciano Giri: Voz líder

Luciano Benito: Batería y coros

Pablo Khouri: Bajo y coros

Efraín Lobo Cartagena: Teclados y coros

Rodrigo Manzur: Guitarra y coros

Emmanuel Cardozo: Saxo, guitarra y coros

Gerardo Oyola: Técnico en sonido y grabación

VJ Ponja: Producción de imágenes y visuales