La plataforma Netflix anunció un evento gratuito y al aire libre en Mar del Plata para celebrar el estreno de la película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, que se realizará el sábado 30 y domingo 31, de 11:30 a 15:00, en Plaza Mitre, con propuestas recreativas destinadas a niños y familias.

Ads

La iniciativa está pensada especialmente para chicos de hasta 12 años y propone un recorrido interactivo con estaciones temáticas inspiradas en el universo del arquero Emiliano Martínez. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar de actividades lúdicas, generar contenido y disfrutar de un paseo al aire libre con food trucks, música y distintas sorpresas.

El evento se desarrollará en la ciudad natal del futbolista, que además ocupa un lugar central en la narrativa de la película. La propuesta busca acercar la historia del jugador a nuevos públicos a través de experiencias participativas.

Ads

Puede interesarte

La película, que se estrenará globalmente este jueves 28, combina testimonios inéditos con animación y está basada en un cuento de Hernán Casciari, con ilustraciones de Liniers y dirección de Gustavo Cova. El relato sigue a un niño con la capacidad de detener el tiempo, que dialoga con una pelota -con la voz de Agustín Aristarán- mientras enfrenta distintos desafíos.

Ads