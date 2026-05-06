El intendente Agustín Neme se reunió con el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, para coordinar acciones de acompañamiento a la comunidad judía local, recibir una invitación formal al Encuentro Memoria Federal y confirmar su participación en el acto que se realizará en Mar del Plata el 1 de julio, en el marco del 32° aniversario del atentado terrorista.

Ads

El encuentro se llevó a cabo en el despacho principal de la comuna y contó además con la presencia de Marcos Cohen, presidente del Vaad Hakehilot de AMIA (Federación de Comunidades Judías de las provincias de la Argentina); Claudia Malamud, presidente de la Comunidad Judía de Mar del Plata (SUIM); y Emiliano Recalt, presidente del Concejo Deliberante.

El objetivo de la reunión fue invitar personalmente al jefe comunal al Encuentro Memoria Federal, organizado por el Vaad Hakehilot de AMIA, que reunirá a intendentes de todo el país y líderes comunitarios para fortalecer la memoria colectiva.

Ads

Puede interesarte

Durante la visita, las autoridades de la AMIA entregaron al intendente un cuadro con la nueva fachada de la institución. Por su parte, Neme obsequió alfajores representativos de la ciudad junto a otros presentes vinculados al área de Turismo.

En ese marco, Eliahu Hamra sostuvo que “para nosotros es muy importante la comunidad judía que está fuera de Buenos Aires, son comunidades chicas que requieren ese apoyo y acompañamiento de la AMIA”.

Ads

A su vez, el intendente expresó que “trabajamos mucho junto a la comunidad judía, siempre poniéndonos a disposición de todo lo que podamos, no solo en fechas puntuales, sino también a lo largo del año. Nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto, tanto desde el Ejecutivo en mi rol como intendente como el presidente del Concejo Deliberante”.

Puede interesarte

“Mar del Plata es una ciudad abierta y que acompaña a la comunidad, así que desde mi lugar, más allá de intendente sino también como vecino, es un placer que puedan estar con nosotros aquí y ponernos a disposición para todo lo que necesiten. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación y confirmar que estaré en el encuentro acompañando”, agregó.