Mar del Plata registró un incremento del 17% en la llegada de turistas durante el último fin de semana largo de Carnaval en comparación con el mismo período del año pasado, según informó el intendente Agustín Neme, quien realizó un balance positivo de la temporada y subrayó el impacto de las políticas de ordenamiento y promoción turística.

Ads

“Mar del Plata tuvo un 17% más de turistas que en los carnavales del año pasado. Y no es casualidad, es decisión”, afirmó el jefe comunal, al destacar el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer la oferta de la ciudad.

En ese sentido, señaló que miles de jóvenes y familias eligieron el destino por las experiencias que ofrece. “Vinieron por la gastronomía de primer nivel, la nocturnidad, los eventos y el movimiento”, enumeró.

Ads

Puede interesarte

Neme remarcó además que estos resultados son consecuencia de un esquema de previsibilidad y planificación. “Nada de esto pasa solo, pasa porque hay previsibilidad, oferta y mucho laburo detrás”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó la importancia del rol del sector privado en el desarrollo turístico: “Cuando el Estado ordena y da reglas claras, y el sector privado invierte, arriesga y genera trabajo, los resultados llegan y están a la vista de todos: Mar del Plata volvió a ser la elegida”.

Ads