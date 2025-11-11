El fiscal Walter Pierretegui brindó detalles sobre el hallazgo del cuerpo de Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer de 38 años que había desaparecido el pasado domingo en Necochea, hecho por el que está detenido su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez. La autopsia se realizará a partir de las 17:00 y se esperan los resultados para tener más claridad sobre el hecho.

Desde el inicio de la búsqueda, se manejaron varias líneas de investigación. Una de ellas, que finalmente se confirmó, contemplaba el peor desenlace. “Estábamos más abocados a tratar de encontrarla con vida a Débora, o el peor final, que fue el que vimos esta tarde, cuando fue hallada acá”, señaló el fiscal.

Consultado sobre el lugar del hallazgo, indicó que ya había sido patrullado previamente. “Fue extraño porque ya se había patrullado ese sector. El domingo estuvimos buscando, como pueden ver, es un lugar muy amplio, con mucha vegetación”, explicó y detalló que participaron bomberos, seguridad local, comisarías y el GTO.

Respecto al estado del cuerpo, Pierretegui aclaró que no se pueden confirmar signos visibles hasta que se realice la autopsia, prevista para las 17:00: “Después de ese horario tendremos alguna certeza sobre cómo fue el término de la vida de Débora”.

Sobre el rol de las cámaras de seguridad, el fiscal afirmó que fueron una herramienta clave, aunque no la única. “Las cámaras nos dieron una gran ayuda. Las que hay en el sector no fueron la única prueba. Hubo mucha gente trabajando para que esto terminara de la mejor manera. Desgraciadamente no fue así”, señaló.

En cuanto a la participación del principal sospechoso, Gutiérrez, Pierretegui indicó que fue indagado por femicidio, se negó a declarar y estuvo asistido por el doctor Agustín Domina: “Se le ofreció someterse a una pericia psiquiátrica y psicológica, pero no accedió, lo cual resulta llamativo”.

También informó que fue secuestrado el teléfono del imputado, aunque el de Débora aún no fue hallado: “Colaboró voluntariamente entregando el patrón de desbloqueo de su teléfono, del cual se extrajo información que lo favorece”. En ese dispositivo se encontraron mensajes de texto y de WhatsApp dirigidos a Débora alrededor de las 04:00 o 4:30 de la madrugada del domingo 9: “Ahora veremos con la autopsia cuándo fue que terminó la vida de Débora”.

En cuanto a la participación de terceros, Pierretegui señaló que “hasta el momento” está descartada. Y respecto a la vestimenta, confirmó que Débora fue hallada completamente vestida. Sin embargo, aclaró que las calzas que se difundieron en fotos no eran las que tenía puestas. “Se han dicho muchas cosas que no son verdad. Las calzas con ribete gris que se difundieron fueron encontradas entre los arbustos ayer a las 06:30 de la mañana, en el segundo rastrillaje”, indicó.

Entre los elementos encontrados hasta el momento, se hallaron calzas específicas, un par de zapatillas -una sobre un árbol y otra en el suelo- y una prenda que podría ser una bufanda. “Estamos esperando que Científica Mar del Plata confirme si se trata de tejido humano o sangre”, señaló. También se encontró la carpa con la que Débora habría salido del lugar, oculta entre matorrales en un médano cercano al Muelle de los Pescadores.

Y consultado sobre si el sospechoso la llamó antes o después del hecho, explicó que eso se determinará con la autopsia: “Los mensajes parecerían haber sido posteriores al hecho, pero hasta no tener la certeza de la autopsia no puedo afirmarlo”.

La ventana horaria estimada del hecho se ubica entre las 22:00 del sábado y las 08:00 del domingo. “El sereno lo habría visto entre las 22:00 y 22:30”, amplió.