Se cumplen 10 años del estreno de “Naturaleza Muerta”, la película de culto argentina dirigida por Gabriel Grieco (Respira, Mar.IA, Hipersomnia), considerada el primer slasher vegano del cine nacional. Con una proyección única, el film volverá a la pantalla grande el sábado 1 de noviembre a las 19 horas, en la Biblioteca Osvaldo Soriano (Catamarca y 25 de Mayo), con entrada libre y gratuita.

Realizada sin apoyo del INCAA y con un presupuesto mínimo de 8.000 dólares, la película fue un caso atípico dentro del cine argentino independiente: un grupo de amigos logró crear una obra que llegó a Cannes, Sitges, Fantastic Fest y más de 20 festivales internacionales, convirtiéndose además en la primera ganadora del reconocido Blood Window.

Estrenada en 2015, “Naturaleza Muerta” superó los 10.000 espectadores en cines y, durante la pandemia, fue adquirida por Amazon Prime Video, Flow, Butaca TV y Watch Movies Now, acumulando más de 2 millones de reproducciones. Su edición en DVD alcanzó el top 6 de ventas nacionales, y el film fue distribuido en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, consolidando su estatus de película de culto.

La historia sigue a un asesino serial vegano que busca venganza por el maltrato animal, atacando a ganaderos y abusadores en un pequeño pueblo del interior argentino. Con tono irónico y referencias al género clásico del terror, la película propone un giro inesperado: “Ojo cuando comas un asado, porque él puede estar acechando”.

“Naturaleza Muerta” cuenta con música original de Airbag y la participación de un tema de Gustavo Cerati, además de un elenco integrado por Luz Cipriota, Nicolás Pauls, Juan Palomino, Nicolás Maiques, Amin Yoma y Pato Sardelli.

El pasado 21 de octubre, el film se proyectó con sala llena en la Artistic Metropol de Madrid, donde se exhibió material inédito, backstage y el videoclip de la canción compuesta por Airbag. Ahora, será el turno del público argentino de volver a disfrutarla en pantalla grande, en un homenaje único a una película que marcó un antes y un después en el terror nacional.