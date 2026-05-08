La reconocida cantante Natalie Pérez iniciará el próximo 27 de agosto su gira nacional para presentar oficialmente su álbum Casa con un espectáculo integral que recorrerá distintos escenarios del país hasta el mes de noviembre. La gira tendrá una escala el 17 de octubre en Mar del Plata, donde la artista se presentará en el Radio City (San Luis 1752).

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Esta serie de conciertos busca trasladar al vivo el concepto de su último trabajo discográfico, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina la intimidad del hogar con la celebración colectiva.

La parada en la ciudad representa un hito especial para la intérprete, al tratarse de una plaza clave en su desarrollo artístico desde sus comienzos. La propuesta escénica prioriza lo emocional y lo orgánico, permitiendo una conexión directa y versátil con los asistentes a través de una cuidada interpretación musical.

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El repertorio de cada velada integrará las doce canciones de Casa junto a los éxitos más destacados de su trayectoria.

El álbum fue grabado íntegramente en vivo con banda completa en el estudio Elefante Blanco, bajo la producción de Diego Matturro. Esta metodología de grabación consolida una etapa de mayor definición artística para la cantante, quien busca expandir la carga expresiva de sus temas en cada presentación.

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