A 100 años del nacimiento de María Callas, se presenta esta noche en el Teatro Auditorium de Mar del Plata una obra íntima sobre la gran artista que revolucionó la lírica mundial. Su amor desesperado por Aristóteles Onassis, una traición y un coro pre-anunciando el final.

Natalia Cociuffo y Pedro Frías Yuber, protagonistas de la obra conocieron el Teatro Tronador BNA: "Es el más lindo en el que estuve, con una acústica que me encantó. Vocalicé, subí, bajé, le robé el palco a Susana Giménez, impecable", aseguró la artista que encarna el papel de María Callas.

Respecto a su visita a la ciudad, contó que "a mi Mar del Plata me parece hermosa en todas las épocas del año, con gente, sin gente a veces mejor sin tanta gente, pero ustedes deben estar acostumbrados a recibir ese oleaje de personas que van y vienen".

-¿Cómo interpretan la historia de esta cantante de ópera tan icónica?

PF- Trata sobre un momento de la vida de María Calas, con música original, no es un tributo de canciones, se narra y actúa un tiempo determinado.

Es una obra musical que está escrita por Adriana Tursi, una dramaturga muy reconocida e investigadora de las historias de la humanidad. Dirigida por Tatiana Santana y con música original de Rony Keselman. Ya llevamos tres temporadas y el año pasado estuvimos en Mar del Plata.

- ¿Cuál fue la respuesta del público hasta el momento?

NC - El año pasado cuando vinimos el teatro estaba llenísimo y estaban impactados, es muy lindo lo que pasa porque te agradecen y los invitas a un mundo que no conocían, sale con ganas de saber más sobre quién era María Calas y qué le pasó.

PF- A los fanáticos les pasa que, conociendo la historia se conmueven más todavía porque es ver algo que leyeron o cruzaron en algún documental. Esto es un momento más íntimo de su vida.

NC- Mucho respeto, nosotros le teníamos miedo a los fanáticos, los que saben mucho de ópera y son grandes admiradores de Calas. Siempre tenés una presión, pero nunca recibí una crítica por haber interpretado algo mal, al contrario, me dicen que soy igual y yo no me siento parecida.

Hubo un tiempo donde Pedro pegaba en el camarín fotos de María, con Aristóteles, veíamos el documental y uno saca miradas. Nunca copiarse, sino ver cuál es ese color, qué podemos tomar de ahí.