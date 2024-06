El futbolista de Kimberley, Nahuel “Sapo” Roselli dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de que se cumpliera la ley del ex en la victoria del “Dragón” frente a Círculo Deportivo por la decimosegunda fecha del Federal A. El volante repasó el rendimiento del equipo tanto en Otamendi como a lo largo del torneo.



Roselli, fue el autor del único tanto de la tarde luego de una gran jugada de Iriarte y a pesar de que no le es habitual convertir, lo hizo frente a su ex equipo. “Hicimos un buen primer tiempo, estábamos bien parados y el tiempo nos ayudó. En el segundo tiempo sabíamos que sería para ellos. No soy de hacer goles, pero se dio una jugada de un compañero, me fui metiendo y fue bastante especial porque tuve muchas cosas lindas en Círculo y por ahí no lo podía gritar. No sabía como festejarlo”, contó el futbolista.

La victoria significó para su equipo, afianzarse dentro de la zona de clasificación con 18 unidades y a su vez sumar fuera de Mar del Plata por primera vez en el torneo. Sobre esto, dijo: “Era importante sumar porque siempre que vas de visitante es muy difícil. Nos hemos traído siempre algo y estos tres fueron un premio de lo que venimos haciendo, nos posicionamos muy bien para lo que viene. Las que nos jugamos son todas finales”.



Durante el pasar de las fechas, Kimberley ha sumado 4 victorias, 6 empates y solo dos derrotas, y en esta segunda ronda aún no ha caído, pero deberá enfrentar en el próximo encuentro a Santamarina que levantó su nivel. “Es un torneo recontra parejo, podes ganar o perder con cualquiera. Nosotros sacamos la ventaja con empates donde seguíamos metidos, a veces es importante sumar y sacar puntos. Tenemos hambre de ir por más, el grupo está poniendo al equipo en esa posición. Los más jóvenes aprenden de los más grande y sabemos como manejar el grupo, tenemos un cuerpo técnico y dirigentes que han hecho como una familia”, explicó el “Sapo”.

Finalmente, resaltó el trabajo del club luego del ascenso a esta categoría en donde se enfocó en mantener una base del plantel y expresó: “Cuando nos tocó ascender, sabíamos que sería difícil, no pensábamos que ibamos a estar en esta buena posición. Creo que lo que hizo bien el club fue retener a todos los que habían ascendido. Teníamos un grupo muy fuerte y muy competitivo, el ascenso nos unió aún más. Los que vinieron de refuerzo se insertaron enseguida”.