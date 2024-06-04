Nahuel Roselli: “Fue un premio a lo que venimos haciendo”
El futbolista de Kimberley habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de convertir el gol de la victoria frente a Círculo.
El futbolista de Kimberley habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de convertir el gol de la victoria frente a Círculo.
El “Sapo” continuará el año con la camiseta de Ferro Carril Sud de Olavarría.
Los representantes locales buscarán volver a la victoria. Los de Mignini recibirán a Cipolletti y los de Baldino harán lo propio frente a Sol de Mayo.