el empat Pasó un nuevo sábado de actividad en la Liga Marplatense de Fútbol (LMF). Luego del parate por las elecciones provinciales, había una ansiedad distinta por volver a la cancha. Además, está en etapas decisivas del campeonato y hace que cada punto sea muy importante.

Lo cierto es que, por distintos motivos, el octavo capítulo del campeonato dejó todo igual en la zona caliente tanto de la zona “A” como de la “B”.

Justamente en el grupo que conduce Deportivo Norte, nada cambió porque el equipo de La Perla en su visita a Alvarado en la Ruta 88 ganó 1-0 gracias al gol de Fortete que le permitió mantener la diferencia. Es que detrás, Independiente con tres goles de Mariano Lezcano superó por 3-0 ante El Cañón y sigue muy cerca a sólo dos puntos. El otro que no pierde el ritmo es Banfield que ganó un duro partido ante Quilmes como local por 2-1 y también está en la discusión por las primeras colocaciones.

Los tres quedaron un poco cortados respecto del resto porque hay 6 puntos de ventaja respecto del cuarto que pasa a ser Atlético Mar del Plata luego de vencer por 2-0 a San Lorenzo.

La Zona “B”, en tanto, sigue teniendo a Círculo Deportivo como líder a pesar del empate como visitante 0-0 con el tercero de la tabla, San José. En medio de ambos, estaba San Isidro pero el CASI no pasó del empate con Kimberley en un 1-1 que se dió en la cancha del “celeste”. El cuarto, Once Unidos, perdió ante General Urquiza por 2-0 y no se pudo acercar.

