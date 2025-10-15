Un grupo de familias marplatense decidió transformar la experiencia del acompañamiento en una causa colectiva. Así nació OCA Autismo MDQ, una institución dedicada a brindar apoyo, asesoramiento y recursos a quienes conviven con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El proyecto, encabezado por Claudio Kountaras, busca mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias, generando espacios de contención, orientación y aprendizaje. “Nuestro objetivo es acompañar, informar y construir redes. Queremos que ninguna familia se sienta sola”, señalaron desde la organización.

Entre sus misiones, OCA Autismo MDQ brinda apoyo emocional y práctico a familias con miembros con TEA, promueve la inclusión y la conciencia social sobre el autismo, y ofrece herramientas y recursos que favorezcan la autonomía y el bienestar de las personas con autismo.

Desde su sede central en Mar del Plata, OCA Autismo MDQ desarrolla programas de apoyo, talleres para familias y actividades de integración. También impulsa alianzas con empresas, escuelas e instituciones para fortalecer su tarea y multiplicar su alcance.

Y resaltaron desde la institución que proyectan su expansión a las 23 provincias argentinas, con el objetivo de formar una red federal de acompañamiento y sensibilización. “Queremos construir una comunidad más empática y preparada para acompañar a las personas con autismo en cada etapa de su vida”, explicaron.

Desde OCA Autismo MDQ destacaron que la entidad nace desde “el compromiso y la empatía, con una meta clara: hacer una diferencia real en la vida de las familias que enfrentan el desafío del autismo”.

Por este motivo, invitaron a toda la comunidad marplatense y de la región a conocer su labor y participar de sus actividades. Las personas interesadas pueden seguir sus redes, sumarse como voluntarios o colaborar con los distintos proyectos. En Instagram a través de @oca.autismo.mdq.