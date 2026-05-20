El próximo 5 de junio a las 21:00, la reconocida directora Magenia Múgica presentará el espectáculo Entre puntas y pies descalzos en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280), en el marco del lanzamiento oficial de Marea Compañía de Danza, un nuevo proyecto artístico de origen local.

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La propuesta reunirá en escena a la flamante compañía junto al estudio de danza de Múgica, en una función que combina distintos lenguajes del movimiento y que busca consolidar un espacio profesional para los bailarines de la ciudad.

El programa propone un recorrido por diversos estilos que van desde el ballet clásico hasta la danza contemporánea. La apertura estará a cargo de Somos Mar, somos Marea, una obra de Múgica con música de Claude Debussy que contará con 33 bailarines en escena y coreografías compartidas con Violeta Bianco Othar y Malena Pérez.

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Asimismo, la noche incluirá un dúo con música de Astor Piazzolla y coreografía de Laura Albanese, además de un repertorio clásico con fragmentos de Giselle y La Bayadère, bajo la coreografía del maestro Negroni -integrante de la Fundación Julio Bocca y del Teatro Colón- y la reposición de Macarena Verón.

Por su parte, el segmento contemporáneo contará con la participación de la Compañía Némesis, que exhibirá una obra de Malena Pérez y piezas como Un refugio en mi memoria, mientras que el cierre estará a cargo de Desde el polvo, un montaje de David Millán que tendrá a Julieta Coronel como invitada.

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La función estará dedicada de forma especial a Sandra Othar, histórica colaboradora del estudio durante 35 años. Al respecto, desde la organización señalaron: “Ella siempre estará presente en nuestro recuerdo”, en un profundo reconocimiento a su trayectoria.

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Por otra parte, los miembros del nuevo elenco expresaron su entusiasmo ante este debut formal. Respecto a la dinámica del proyecto, los integrantes de Marea Compañía de Danza destacaron: “Trabajamos de manera cooperativa, construyendo juntos desde la danza la búsqueda y el proceso creativo”.