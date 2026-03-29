El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación de abril del Teatro Colón (Yrigoyen 1665), que incluirá espectáculos de música, danza y teatro a lo largo de todo el mes, con funciones desde el 2 hasta el 30 de abril y la participación de artistas locales y nacionales.

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El cronograma comenzará el jueves 2 a las 21:00 con Qué par de pájaros los dos, un espectáculo de café concert protagonizado por el humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez, con un recorrido por el cancionero popular argentino. El viernes 3 a las 20:30, Horacio Lavandera presentará Cine al piano, una propuesta que cruza música clásica y cine.

La Orquesta Municipal de Tango se presentará los sábados 4 y 18 a las 20:00 bajo la dirección de Julio Dávila, mientras que el domingo 5 a las 20:00 será el turno de Mora Godoy y la Máquina Tanguera, un espectáculo que combina danza y material audiovisual sobre la trayectoria de la bailarina.

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El jueves 9 a las 21:00 se presentará Raíz viva, una propuesta escénica que fusiona danza, música y memoria colectiva. La Banda Sinfónica Municipal actuará los viernes 10 y 24 a las 20:00, dirigida por José María Ulla, y la Orquesta Sinfónica Municipal hará lo propio los sábados 11 y 25 a las 20:00 bajo la batuta de Guillermo Becerra.

El domingo 12 a las 18:00 se presentará Barlovento II – Espíritu del mar, seguido el lunes 13 a las 21:00 por De la esquina al Colón, con Willy en el corazón, un espectáculo de tango con artistas marplatenses.

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La programación continuará el martes 14 a las 20:00 con De Bach a Piazzolla y el miércoles 15 a las 20:30 con De mil colores, dedicado a la diversidad cultural latinoamericana. El jueves 16 a las 21:00 se ofrecerá En épocas de Fierro, una reinterpretación del clásico de José Hernández, mientras que el viernes 17 habrá funciones de Candlelight Concerts by Fever a las 19:00 y 21:30.

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El domingo 19 a las 20:00 se presentará Jorge Fandermole con Tiempo lugar, y el lunes 20 a las 20:00 el Ballet Güemes celebrará su 53° aniversario. El miércoles 22 a las 20:30 llegará De las brumas parisinas a los Fuegos del Sur, con la soprano Johanne Cassar y el pianista Laureano Bruno.

El jueves 23 a las 21:00 se realizará Prim! Homenaje a Los Chalchaleros, con Juan Manuel Chazarreta y Mariano Núñez, y el domingo 26 a las 19:00 se presentará Coros de ópera en concierto a cargo de la compañía Sempre Avanti.

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El lunes 27 a las 19:00 tendrá lugar la colación de grado de la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla, con entrada libre y gratuita, mientras que el cierre será el jueves 30 a las 20:00 con Manos que ayudan, también con acceso gratuito.