A través de la Dirección de Cultura, la Municipalidad de General Pueyrredon comunicó la programación de septiembre en el Museo Municipal José Hernández, ubicado en la Ruta 226 kilómetro 14,5, acceso a la Laguna de los Padres.

El espacio abre de lunes a domingos de 10 a 16, y entre sus principales atractivos se encuentra la muestra permanente que incluye un recorrido por la historia regional mediante distintos núcleos temáticos: el poblamiento inicial, los nuevos grupos, las primeras tolderías, las misiones, los caciques y la figura de Cangapol “El bravo”. También se abordan temas como la historia rural, la expansión de la frontera ganadera, la estancia Laguna de los Padres, el saladero, la modernización, la economía, la fiebre lanar y la expropiación.

Además, el museo cuenta con la muestra exterior “Si estas paredes hablaran”, un recorrido cronológico por los acontecimientos más relevantes de la región, representados en gigantografías que retratan a algunos de sus protagonistas.

Las visitas guiadas para escuelas se realizan de lunes a viernes -excepto los miércoles- a las 10 y a las 14. Esta propuesta educativa repasa la historia local desde los primeros habitantes hasta la creación del museo, y tiene una duración aproximada de 45 minutos. Para solicitar turnos, los establecimientos deben comunicarse al 463-1394 o ingresar a la agenda educativa en https://calendar.app.google/rtVa3t3MqR2q1fkk8.



También se ofrecen visitas guiadas para todo público, todos los sábados a las 11 y a las 14, y en el mismo horario durante los feriados.



Sumado a esto, durante este mes se llevarán a cabo distintas actividades especiales. El sábado 20, de 10 a 16, se desarrollará la jornada Primavera en el Museo con el acompañamiento de una feria de emprendedores y productores. De 14 a 16 se desarrollará el Mini Club de José con multitalleres de arte para niños y sus familias (cocina, huerta y arte).



El domingo de 10 a 17, la Asociación de Amigos del Museo ofrecerá el buffet La Peña de la Pulpería con música en vivo. Además, estará presente una feria de emprendedores y productores, donde los visitantes podrán recorrer stands de emprendedores locales y descubrir productos regionales y artesanías únicas.



A partir de las 18, la jornada culminará con una Noche de observación de estrellas a cargo de G-Astronomía y el astrónomo Leo Málaga. Asimismo, habrá música ambiente y un Dj que invitará a todos a bailar y disfrutar de una noche especial, cerrando con un gran fogón con vista a la laguna.



Para más información, se puede llamar al 463-1394 o 464-4590, o seguir al museo en redes sociales como @museohernandezmgp.

