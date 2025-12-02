Un obrero de 37 años murió esta tarde al caer por el hueco del ascensor de un edificio en construcción, ubicado en la zona del barrio Chauvin. Se trabaja en la investigación para determinar los motivos que generaron el luctuoso accidente.

Según informaron fuentes consultadas por este medio el trabajador cayó desde una altura aproximada de tres pisos, en el edificio que está ubicado en Yrigoyen 4414.

Tras la denuncia al 911, se contó con la intervención de personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Dirección de Riesgos Especiales, junto a Policía Científica y Bomberos.

Al arribar, los agentes constataron que el hombre había quedado a medio metro del piso de la planta baja. Con la colaboración de Bomberos Centro, se procedió a retirar el cuerpo mediante el uso de una camilla rígida.

El trabajador fue identificado como Leandro Vega, de 37 años, empleado en la obra en construcción. En el lugar también se hicieron presentes personal de Policía Científica y de la Morgue Policial, quien constató el óbito.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°11, a cargo del Germán Vera Tapia. La fecha de la autopsia aún no fue informada.