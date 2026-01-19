Un grave siniestro vial ocurrido en las primeras horas de este lunes dejó como saldo la muerte de un motociclista y un herido grave en la intersección de las avenidas Independencia y Castelli, una de las esquinas más transitadas de Mar del Plata. El hecho se registró alrededor de las 6.50 y generó un importante operativo policial, sanitario y de tránsito en la zona.

Según la información oficial, el choque involucró a un automóvil Fiat Cronos, una motocicleta Honda XR 150 y una camioneta Peugeot Partner. De acuerdo a las primeras pericias, el Fiat Cronos circulaba por avenida Independencia en sentido a Juan B. Justo y, por circunstancias que aún se intentan establecer, colisionó con la motocicleta y la Partner, que se desplazaban en el mismo sentido hacia avenida Colón.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la moto, un hombre de 41 años, sufrió lesiones de extrema gravedad, quedó inconsciente sobre la cinta asfáltica y fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos, donde falleció minutos después de ingresar. El conductor de la Peugeot Partner, de 52 años, resultó con heridas de consideración, mientras que los ocupantes del Fiat sufrieron lesiones leves.

Fuentes policiales indicaron que el Fiat Cronos habría realizado una maniobra de giro con un ángulo muy cerrado, encontrándose de frente con la motocicleta, lo que provocó un impacto de extrema violencia que dejó al rodado menor atrapado debajo del automóvil. A raíz de ese choque inicial, ambos vehículos terminaron colisionando contra la Peugeot Partner.

En el lugar trabajaron efectivos de Tránsito municipal, personal policial y servicios de emergencia, que dispusieron cortes totales sobre avenida Independencia, en sentido a la costa, y sobre Castelli, para permitir las tareas de asistencia, peritaje y seguridad. Los test de alcoholemia realizados a los conductores del Fiat y la Partner dieron resultado negativo (0,0 g/l) y se constató que la documentación estaba en regla.

El conductor del Fiat Cronos, un hombre de 35 años, fue imputado y notificado del artículo 60 del Código Penal, quedando a disposición de la Justicia y siendo trasladado a la Unidad Penal N°44. La investigación quedó a cargo de la UFIJE N°11, bajo la conducción del fiscal G. Vera Tapia, que continúa con las diligencias para determinar con precisión las causas del trágico accidente.



