Un motociclista de 43 años murió este jueves por la mañana tras un violento siniestro vial en la Ruta 11, a la altura de la calle 515, en la zona conocida como Las Macetas. El hecho se encuentra caratulado como homicidio culposo, según dispuso la fiscal Paula Mazzola.

De acuerdo a fuentes policiales, personal del Destacamento Vial Chapadmalal constató en el lugar la presencia de una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 47 años, que colisionó con una motocicleta Suzuki AX100. El motociclista quedó tendido a pocos metros del rodado y falleció en el acto.

En la banquina, estacionado, se hallaba un Volkswagen Pointer, conducido por un joven de 20 años, quien —según los primeros indicios y testimonios— habría realizado una maniobra imprudente que desencadenó toda la secuencia del accidente.

Testigos señalaron que el Pointer habría intentado girar a la izquierda a gran velocidad desde el carril norte hacia la calle 515, sin advertir que por el carril contrario circulaba la moto. Tras el impacto, la víctima salió despedida hacia el carril opuesto y terminó siendo embestida por la Hilux, que no pudo esquivar la maniobra brusca.

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Policía Científica trabajó en el lugar y dispuso el secuestro del Volkswagen Pointer para realizar una pericia mecánica.

En el operativo, además de la policía, participaron Defensa Civil y una ambulancia del SAME que trasladó el cuerpo.

