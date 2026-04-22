Un motociclista de 20 años murió esta tarde tras chocar contra un camión en la zona del Puerto de Mar del Plata.

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Según se informó, como consecuencia del impacto, ocurrido en Bermejo y Vértiz, el casco se desprendió, y al arribo de los servicios de emergencia la víctima no presentaba signos vitales.

En la zona intervinieron equipos de asistencia y seguridad para atender la situación y ordenar el tránsito tras el siniestro.

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Mientras tanto, las autoridades intentan establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Con este caso, ya son 24 las víctimas fatales por incidentes viales en lo que va del año en Mar del Plata.

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