Un joven motociclista de aproximadamente 20 años murió hoy en el barrio Florentino Ameghino tras chocar de frente con un patrullero en momentos que escapaba de un robo.

El violento accidente se registró en la intersección de la avenida Luro y Esperanto. Según fuentes consultadas por este medio, al arribar una ambulancia del SAME al lugar los médicos encontraron al joven con traumatismo de cráneo y abundante sangrado.

La muerte del joven motociclista se habría dado en el momento del accidente y a raíz del fuerte impacto. El rodado -una moto Bajaj Rouser NS 200- con el que escapaba se prendió fuego.

Según señalan versiones extraoficiales, el joven escapaba de un robo y en ese contexto se generó una breve persecución de los móviles del Comando de Patrullas. En una de las maniobras el joven que iba a alta velocidad no pudo esquivar uno de los patrulleros e impactó fuertemente.

La identidad de la víctima todavía no fue confirmada

