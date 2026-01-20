Un violento episodio ocurrido en la noche del 24 de diciembre terminó con la muerte de un adolescente de 15 años, que permanecía internado desde entonces tras recibir un disparo durante un ataque a tiros contra una vivienda donde se celebraba un cumpleaños. La investigación está en manos de la DDI local y de la Fiscalía N°6.

Según la información oficial, el hecho se registró cerca de las 20.30 del 24 de diciembre, cuando tres víctimas —un hombre de 46 años y dos jóvenes de 15 y 18— se encontraban festejando un cumpleaños en una finca. En ese contexto se hizo presente un joven de 20 años, con quien mantenían conflictos de vieja data, y comenzó una confrontación verbal que derivó en una pelea a golpes.

Tras el enfrentamiento, el imputado se retiró del lugar, pero minutos después regresó portando un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la vivienda. Como consecuencia del ataque, el hombre de 46 años y el menor de 15 sufrieron lesiones en el cuero cabelludo, mientras que el joven de 18 recibió una herida de arma de fuego en uno de sus tobillos.

El adolescente de 15 años, identificado como Sebastián Elías Morua, fue trasladado por sus propios medios a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos, donde permaneció internado desde el día del hecho. Este martes 20 de enero se confirmó su fallecimiento.

La causa es investigada por la DDI local, con intervención de la Fiscalía N°6, que dispuso las actuaciones de rigor. Al cierre de esta edición, se aguardaba la fecha para la realización de la autopsia, que permitirá determinar con precisión las causas del deceso.

