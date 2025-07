A los 76 años falleció Sergio Lerer, actor que trabajó en reconocidas tiras como Los Simuladores, Todos contra Juan, Casados con hijos y Peor es nada, entre otras.

Así lo comunicó la Asociación Argentina de Actores a través de un posteo en redes sociales: “Con profundo dolor despedimos a nuestro afiliado, el actor Sergio Lerer, quien desarrolló una amplia trayectoria en teatro, cine, publicidad y TV”.

“Fue un activo difusor del teatro y la música judía. Acompañamos con afecto a sus seres queridos”, sentenciaron.

En la famosa tira de Telefe protagonizada por Diego Peretti, Alejandro Fiore, Federico D´Elía y Martín Seefeld, Lerer se ponía en la piel del policía Pancino. En una entrevista que data del 2020, el artista reconoció que, tras firmar el contrato, le agarró miedo por el desafío que representaba: "Me pegué tal susto que contraté una coach maravillosa para que me ayude, necesitaba una madre”.

Cabe destacar que Lerer también tuvo una extensa trayectoria en el cine, donde llegó a compartir el set con figuras internacionales como Madonna, en el film Evita, y Brad Pitt, en Siete años en el Tíbet. Las dos películas se filmaron en Argentina en 1996.

En su perfil en la red social X (antes Twitter) Sergio se describía como: "Psicoanalista, actor y profesor universitario. Peronista de cuerpo y alma".

Además, expresaba: "Me divierte ir a los cafés a estudiar y militar en el Asociación Argentina de Actores".

Lerer también fue cantante, traductor y docente de hebreo, y había heredado el amor por el arte de su padre, quien había sido actor en Polonia. Su madre, por su parte, era ceramista.

Según la biografía publicada por la Asociación, el actor empezó su carrera actuando en el grupo filodramático del “TES”, donde protagonizó obras clásicas bajo la dirección de Samuel Rollansky.

Además, combinó su faceta de actor con la de cantante, ofreciendo números musicales en idish dentro de espectáculos de café-concert, stand up y eventos culturales de la comunidad judía.

En 2020, mientras atravesaba la pandemia, Lerer hizo una entrevista para la web Nueva Sión, de la comunidad judía argentina, y señaló: “Tengo la suerte de que puedo hacer lo que quiero. Me avivé de chico, en la adolescencia descubrí la felicidad de ganarme los mangos en lo que me gusta: psicoanalizando, actuando, enseñando, traduciendo”.

“Aunque soy afinado no tengo una gran voz, pero me gusta mucho cantar y en ídish me le animo a cualquiera. Traduje entre sesenta y setenta canciones, tengo el alma en ídish”, reconoció en otra parte de la nota.

También habló sobre su pasado y recordó: “Viví años en el bar La Paz, era un vago, un atorrante que entraba a las 8 y salía a la madrugada. Esa fue una escuela de vida donde conocí a mis amigos (el escritor) Quique Fogwill, (el psicoanalista y escritor) Germán García y (el sociólogo) Eduardo Grüner. De los primeros fui asesor en cultura judía, formé parte de Descartes, que Germán con intención, pensando en la APA (la Asociación Psicoanalítica Argentina) no pronunciaba decar sino descartes".

"Fui un nene de mamá y en La Paz aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí”, concluyó.

Fuente: Clarín