Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, una voz popular del tango argentino
Falleció el cantor de tangos Ricardo “Chiqui” Pereyra, una figura identificada con la difusión popular del género y recordada especialmente por su paso por Grandes Valores del Tango, el histórico programa televisivo que durante décadas funcionó como plataforma de consagración para nuevas voces del 2x4.
Aunque no era marplatense, Pereyra mantuvo a lo largo de los años un vínculo frecuente con Mar del Plata, ciudad a la que llegó en distintas etapas de su carrera para presentarse en escenarios, ciclos culturales y encuentros tangueros, donde supo ganarse el reconocimiento del público local.
Su nombre quedó asociado a una época en la que el tango encontraba en la televisión abierta un espacio central de difusión. En Grandes Valores del Tango, Pereyra formó parte de una camada de intérpretes que, sin pertenecer al circuito de las grandes orquestas históricas, lograron instalarse en la consideración popular a partir de la regularidad, el oficio y una forma directa de comunicación con la audiencia.
De estilo sobrio y expresivo, su canto privilegiaba el decir y la emoción por sobre el lucimiento, con un repertorio apoyado en los clásicos del género. Fue un intérprete de presencia constante, más ligado al contacto cercano con el público que a la lógica del estrellato.
La muerte de Ricardo “Chiqui” Pereyra deja el recuerdo de una voz que encontró en la televisión, los escenarios medianos y el boca en boca su verdadero lugar dentro del tango argentino. Su figura queda asociada a una etapa en la que el género seguía renovándose sin perder su raíz.
