Colombia se conmociona tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial y senador, quien permanecía internado desde el 7 de junio, cuando fue baleado durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en Bogotá. El dirigente, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, y pese a múltiples intervenciones quirúrgicas y semanas de tratamiento intensivo, no logró recuperarse.

La noticia fue confirmada en las primeras horas de este lunes por su esposa, María Claudia Tarazona, quien a través de un comunicado expresó: “Siempre serás el amor de mi vida. Descansa en paz, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El último parte médico, emitido el 9 de agosto por la Fundación Santa Fe, informaba que Uribe había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a reiniciar el bloqueo neuromuscular y la sedación profunda. Su condición seguía siendo crítica y con pronóstico reservado.

El atentado ocurrió mientras el candidato se dirigía a sus seguidores. En medio del discurso, un adolescente de 15 años abrió fuego, generando pánico entre los presentes. La custodia respondió al ataque y el agresor fue detenido en el lugar. Hasta ahora no se han identificado a los autores intelectuales del crimen.

Uribe Turbay había sido una figura influyente en la política colombiana, ocupando cargos legislativos y proyectando su campaña presidencial como una alternativa de renovación. Su muerte reabre el debate sobre la violencia política en el país, especialmente en el marco de las elecciones de 2026.

Las autoridades judiciales continúan con la investigación para esclarecer el trasfondo del atentado y determinar si hubo organizaciones o intereses detrás del ataque.

Fuente: TN