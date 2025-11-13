El mundo del espectáculo despide a Jorge Lorenzo, actor de extensa trayectoria que falleció este miércoles a los 66 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que en sus redes sociales expresó: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

Ads

Nacido el 23 de diciembre de 1958, Lorenzo fue parte del sindicato de Actores durante décadas y se destacó por su compromiso con la cultura y los derechos laborales del sector. En televisión y plataformas digitales, volvió a ganarse el cariño del público por su papel de Capece en “El Marginal”, además de su participación en “En el barro”, “ATAV 2”, “Casi Ángeles” y “Somos familia”, entre muchos otros trabajos.

Puede interesarte

Su talento también brilló en el cine, donde integró los elencos de películas como La larga noche de Francisco Sanctis, La Rosales, Cargo de conciencia y Hermanas. En el teatro, su recorrido fue amplio y diverso, desde obras clásicas como Bodas de sangre y La lección de anatomía hasta producciones del circuito independiente, donde también se desempeñó como adaptador y director.

Ads

Colegas y amigos lo recordaron como un artista generoso, comprometido y apasionado por su oficio. En redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron, destacando su calidez y profesionalismo.

Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, Jorge Lorenzo deja una huella imborrable en la escena artística nacional, especialmente por su interpretación de Capece en El Marginal, un personaje que lo devolvió al gran público y le permitió trascender generaciones.

Ads

Fuente: TN