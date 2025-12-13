El actor Héctor Alterio, una de las figuras más emblemáticas del cine y el teatro argentino, murió hoy a los 96 años en España, país donde residía desde 1975, según confirmaron fuentes de su entorno.

Con más de un centenar de películas filmadas entre Argentina y España, y una trayectoria igualmente destacada en teatro, televisión y series, Alterio construyó una de las carreras más relevantes de la historia cultural argentina. Desde personajes entrañables como Martín Santomé en La tregua o Nino Belvedere en El hijo de la novia, hasta roles de fuerte carga dramática como el militar represor de La Patagonia Rebelde o el apropiador Roberto Ibáñez en La historia oficial, su obra dejó una huella indeleble.

Héctor Benjamín Alterio nació el 21 de septiembre de 1929 en el barrio porteño de Chacarita, hijo de inmigrantes italianos. Su vocación actoral surgió tempranamente, aunque a los 12 años debió salir a trabajar tras la muerte de su padre para sostener a su familia. Durante su juventud alternó estudios de arte dramático con diversos oficios hasta debutar profesionalmente a los 19 años en la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona.

En los años 40 y 50 participó activamente del teatro independiente y fue uno de los impulsores del movimiento del Nuevo Teatro, experiencia que definió su formación artística. “Lo hacíamos por vocación. Me proporcionó una formación muy sólida. La recuerdo como una época maravillosa”, recordaría años después.

Su debut cinematográfico llegó en 1965 con Todo sol es amargo de Alfredo Matte. A comienzos de los años 70 consolidó su carrera con films de directores clave como Torre Nilsson, Fernando Ayala y Héctor Olivera. El año 1974 marcó un punto culminante con La tregua, La Patagonia Rebelde y Quebracho, en un contexto político atravesado por la violencia.

La tregua, basada en la novela de Mario Benedetti, se convirtió en la primera película argentina nominada al Oscar como mejor film extranjero. En La Patagonia rebelde, Alterio encarnó al general Zavala, en una interpretación central de uno de los títulos más emblemáticos del cine político nacional.

Amenazado de muerte por la Triple A, Alterio se exilió en España en 1975. “La Triple A, en un comunicado, me condenaba a muerte”, recordó sobre la llamada que recibió en Madrid mientras presentaba La tregua. Sin posibilidad de regresar, se instaló definitivamente en España junto a su esposa, la psicoanalista Ángela Bacaicoa, y sus hijos pequeños.

En el exilio encontró el respaldo de figuras centrales del cine español. Carlos Saura le dio su primera oportunidad en Cría cuervos, producida por Elías Querejeta. “En los momentos límite uno sabe quién es quién”, afirmó sobre la solidaridad recibida. Luego llegarían papeles decisivos en A un Dios desconocido, El crimen de Cuenca y El nido, entre otros.

En 1977 obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián y en 2004 España lo distinguió con el Goya de Honor. “Siento que esto aumenta el inmenso agradecimiento que siento por España a través del cariño de su gente”, expresó al recibir el reconocimiento.

Con el retorno de la democracia, Alterio volvió periódicamente a la Argentina para participar en producciones clave como Camila, La historia oficial -ganadora del Oscar-, Caballos salvajes y El hijo de la novia, donde se reencontró con Norma Aleandro. También integró el elenco de la miniserie Vientos de agua, junto a su hijo Ernesto.

En sus últimos años continuó activo sobre los escenarios. En 2020 presentó Como hace 3000 años, y este año giró por España con su obra autobiográfica Una pequeña historia. “Aún me divierte entretener a los demás sobre un escenario. Cuando lo hago, me sigo sintiendo un rey”, afirmó poco antes de cumplir 96 años.

La muerte de Alterio generó una inmediata repercusión internacional. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, escribió: “Actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión”. Desde la Argentina, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, destacó su legado y recordó el reconocimiento recibido este año por parte del Fondo Nacional de las Artes. También la Academia de Cine evocó el Goya de Honor que recibió en 2004 de manos de sus hijos.

Fuente: con información de Clarín y TN