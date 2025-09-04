El mundo de la moda está de luto: Giorgio Armani, uno de los creadores más influyentes de las últimas décadas, murió este jueves a los 91 años en su residencia de Milán, según confirmó su casa de moda en un comunicado oficial.

Dueño de un estilo inconfundible que revolucionó la sastrería con siluetas desestructuradas y prendas que combinaron comodidad y sofisticación, Armani había estado ausente de los desfiles de junio por problemas de salud. De todas maneras, trabajaba en un evento especial para celebrar el 50º aniversario de su marca durante la Semana de la Moda de Milán de este mes.

El diseñador fue el artífice de una verdadera revolución estética: liberó al traje masculino de la rigidez clásica y ofreció a las mujeres piezas que marcaron un nuevo estándar en la vestimenta profesional. Su concepto de “elegancia silenciosa” impactó no solo en las pasarelas, sino también en alfombras rojas, oficinas y cultura popular.

Armani vistió a estrellas de la talla de Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Pese a su fama internacional, se mantuvo al frente de su empresa hasta el final, sin venderla a los grandes conglomerados del lujo, lo que le permitió conservar una coherencia estética y comercial única.

El Gobierno italiano declaró tres días de luto y se espera la instalación de una capilla ardiente en Milán este fin de semana, con una ceremonia privada posterior para familiares y allegados. “Una tragedia para la cultura y el diseño mundial”, expresó el alcalde de Milán, mientras líderes europeos como Ursula von der Leyen enviaron sus condolencias.

Fuente: Infobae