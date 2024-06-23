Adrián Caballero junto a la moda en las calles de New York
Adrián Caballero realizó una producción exclusivamente hecha para las novias por las calles de Greenwich Village. Además, se reunió con el cónsul Nelson Martín.
Adrián Caballero realizó una producción exclusivamente hecha para las novias por las calles de Greenwich Village. Además, se reunió con el cónsul Nelson Martín.
El diseñador falleció a los 91 años en su residencia de Milán. Preparaba la celebración por los 50 años de su marca y deja un legado que marcó la historia de la moda.
Desde la organización regalan maquillaje y pelucas para mujeres en tratamiento contra el cáncer de mama. Además realizan charlas y brindan apoyo a lo largo de todo el tratamiento. Ahora, fueron elegidas para ser uno de los sueños del certamen de baile más reconocido de la TV.