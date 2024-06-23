"Quimios con estilo": la iniciativa que ayuda a cientos de mujeres

Desde la organización regalan maquillaje y pelucas para mujeres en tratamiento contra el cáncer de mama. Además realizan charlas y brindan apoyo a lo largo de todo el tratamiento. Ahora, fueron elegidas para ser uno de los sueños del certamen de baile más reconocido de la TV.