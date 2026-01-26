El joven de 23 años que había resultado gravemente herido en un siniestro vial ocurrido este domingo en la Autovía 2, murió pese a los intentos de reanimación mientras permanecía internado en el Hospital Interzonal General de Agudos. Había sufrido politraumatismos severos producto del impacto y se encontraba en estado delicado.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 391, donde una formación ferroviaria N° 304 colisionó con un Peugeot 206. En el lugar trabajó personal del Cuartel de Bomberos Camet, que constató que los ocupantes del vehículo ya se encontraban fuera del rodado al arribar la dotación.

Además del joven fallecido, una mujer fue asistida en el lugar por el SAME y un hombre de 40 años fue derivado en ambulancia del SAME. Las tres personas fueron trasladadas conscientes al HIGA, presentando politraumatismos varios.

Tras el impacto, el vehículo fue removido de las vías y los bomberos permanecieron unas horas en el lugar a la espera de instrucciones de la autoridad federal para liberar la dotación. El siniestro aún es materia de investigación de la fiscalía de Delitos Culposos.

