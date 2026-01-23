Este jueves se confirmó el fallecimiento del joven de 26 años que había resultado gravemente herido de bala durante un violento robo agravado ocurrido el pasado 18 de diciembre en Mar del Plata. La víctima permanecía internada desde entonces a raíz de las severas lesiones sufridas durante el asalto.

El hecho se registró cerca de las 14 en un corralón de materiales para la construcción ubicado en la zona de avenida Fortunato de la Plaza y Mac Gaul, donde delincuentes armados ingresaron con fines de robo. De acuerdo al testimonio de un familiar, el joven intentó resistirse y en ese contexto recibió un disparo que impactó en la mejilla derecha.

Tras el ataque, la víctima ingresó por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende, consciente pero con graves lesiones en la boca y fractura de mandíbula. En un primer momento se informó que no corría riesgo de vida, aunque su estado era delicado.

Sin embargo, este jueves a las 12.10 se produjo el deceso del joven, constatado por personal médico del hospital. La información fue comunicada a la comisaría 16ª, que tomó intervención en el hecho y dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes.

Por el robo agravado ya habían sido imputadas tres personas, en el marco de una investigación que incluyó tareas de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad y allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Con la confirmación de la muerte, la causa podría agravarse en las próximas horas.

